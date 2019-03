Hamminkelner Ortsteil: Erste Ideen für 725-Jahr-Feier von Wertherbruch gesammelt

Wertherbruch Wenn der Ort auch erst im Jahr 2021 stolze 725 Jahre alt wird, so laufen die ersten Überlegungen schon jetzt. Eine große gemeinsame Veranstaltung könnte es geben.

In Wertherbruch stehen große Feierlichkeiten an. Wenn der Ort auch erst im Jahr 2021 stolze 725 Jahre alt wird, so laufen die ersten Überlegungen schon jetzt. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Alte Herrlichkeit Wertherbruch jetzt deutlich. Parallel zum Ortsjubiläum stehen weitere Feierlichkeiten an, wie Andrea Nienhaus als Vorsitzende berichtete: Die Bürgerhalle wurde vor 50 Jahren gebaut, der Spielmannszug vor 70 Jahren gegründet und Wertherbruch selber vor 725 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt. „Ob und in welchem Umfang die verschiedenen Jubiläen gefeiert werden, ist noch völlig offen. Angeregt wurde, über eine große gemeinsame Veranstaltung nachzudenken“, sagt Nienhaus.

Das weitere Jahresprogramm wurde vorgestellt. Neben dem Ständebaumfest am 30. April am Bürgertreff findet im Sommer wieder die historische Ernteaktion statt. Am 4. Oktober ist eine Besichtigung in der Zuckerfabrik Pfeiffer & Langen in Appeldorn geplant. Am 08.11. findet der Rommeeabend für Frauen statt und am 19. Januar 2020 das traditionelle Doppelkopfturnier in der Bürgerhalle.