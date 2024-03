Vereinigung lädt zu Infoveranstaltung ein Was die neue Energiegenossenschaft für Hamminkeln bringen soll

Unter dem Leitmotiv „Was der Einzelne nicht vermag, das vermögen viele“, das von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, einem der Gründerväter der deutschen Genossenschaftsbewegung von 1866, die bis heute in Deutschland Bestand hat, gibt es unter dem Vorzeichen dieses Ansatzes auch eine lokale Weichenstellung in der Energiepolitik. Denn die Energiegenossenschaft Hamminkeln wurde von einer Gruppe engagierter Bürger aus der Stadt gegründet. Das war bereits am 30. November 2023 (RP berichtete). Die Energiegenossenschaft Hamminkeln eG i. G. geht jetzt öffentlich in die Offensive und lädt alle Interessierten zur ersten Bürgerinformationsveranstaltung ein. Die Veranstaltung findet am Montag, 8. April, um 19 Uhr in der Bürgerhalle Wertherbruch, Schulstraße 2, statt.