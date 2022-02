Unsere Woche : Erinnerungen an eine Reise zur Endphase der UdSSR

WESEL/Brünen Krieg in der Ukraine: Erinnerungen an die Ideale eines Müllers aus Hamminkeln-Brünen, internationale Jugendbegegnungen mit ehemaligen Feinden und brutale Machtpolitik nach 77 Jahren Frieden in Europa.

Am Samstag, 17. August 1991, erschien von mir in der Rheinischen Post eine Seite über eine vom Sportverein Brünen organisierte und gerade hinter mir liegende Reise zu einer Jugendbegegnung in der UdSSR. Zwei Tage später begann der schnell gescheiterte Putschversuch gegen Gorbatschow. In der Folge zerfiel die Sowjetunion. In der Ukraine sehen wir jetzt den Versuch, mit brutaler Gewalt wieder einem großen Russland näherzukommen. Wer damals mit Organisator Wilhelm Elmer, der 2018 mit 91 Jahren starb, in Leningrad und Moskau war, dabei die ein Jahr zuvor am Niederrhein begrüßten Freunde aus dem sibirischen Magadan wiedertraf, wird weder die enorm nachwirkende Reise noch die Gefühle vergessen haben, die uns wegen des Putsches unmittelbar danach beschlichen. Mulmig beschreibt es nur halb. In Erinnerung kommen mir die Situationen jetzt, weil der Angriff auf die Ukraine genau das ist, was Wilhelm Elmer mit großem persönlichen Einsatz stets verhindern wollte. Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg hatten ihn motiviert, mit internationalen Jugendbegegnungen zur Völkerverständigung beizutragen und so den Frieden in Europa zu sichern. Mit England, Polen und der Sowjetunion knüpfte der Müller aus Brünen Bande, bekam 1993 das Bundesverdienstkreuz. Gut, dass er das Geschehen in Osteuropa und seine möglichen Folgen nicht mehr miterleben muss. Es hätte ihn zerbrochen.