Ein Läufer, ein Werfer und drei Reiter : Diese Sportler aus Wesel wecken Erinnerungen an Olympia

Diskuswerfer Michael Möllenbeck aus Wesel nahm dreimal in Folge an den Olympischen Spielen teil. Foto: Fredrik von Erichsen / dpa

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Beim größten Sportfest der Welt schrieben auch Menschen vom Niederrhein Geschichte. Zum Beispiel Ludwig „Lud“ Müller, Michael Möllenbeck, Jessica Kürten, Steffen Peters und Bertram Allen. Was sie 2021 oder vor vielen Jahren erlebt haben.

Am Sonntag, 6. August, enden die Olympischen Spiele von Tokio. Unter Corona-Bedingungen ohne Publikum und mit einem Jahr Verspätung sind sie so ganz anders als alle ihre Vorgänger der Neuzeit. Gleichwohl ist das größte Sportfest der Welt etwas Besonderes. Und jede Neuauflage weckt Erinnerungen an heimische Teilnehmer, die man kennt oder gar persönlich gekannt hat. In den vergangenen zwei Wochen hat die Rheinsche Post in der Ausgabe Wesel/Dinslaken auf die Leichtathleten Maria Sander-Domagala, Günter Heßelmann und Rolf Lamers vom SuS 09 Dinslaken zurückgeblickt. Ebenso auf Heike Schulte-Mattler vom TV Voerde sowie den Voerder Segler Eckhard Löll und Judith Skolnik vom Kanuclub Friedrichsfeld. Heute geht es um die Sportler nördlich des Wesel-Datteln-Kanals.

Als legendär herauszuheben ist Ludwig „Lud“ Müller. Der heute 89-Jährige wuchs im Weseler TV heran und wurde als „Held von Augsburg“ bundesweit berühmt. Hunderttausende verfolgten am 20. und 21. September 1958 vor dem Fernseher die Siegesläufe des Langstrecklers im Augsburger Rosenaustadion. Müller gewann beim Länderkampf gegen die Sowjetunion überraschend die Rennen über 5000 und 10.000 Meter. Er bezwang dabei die Weltklasse-Läufer aus der UdSSR scheinbar mühelos im Spurt.

Ein Bild, das um die Welt ging: Mit einem Lächeln im Gesicht passiert Ludwig „Lud“ Müller die Ziellinie im Augsburger Rosenaustadion. Foto: NN/n.n.

Müller wurde zum „Helden“, weil er damit entscheidenden Anteil am sensationellen Sieg der deutschen Mannschaft hatte. Ein Erfolg, der mit dem „Wunder von Bern“, dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1954, auf eine Stufe gestellt wurde. Müller, der 1959 vom WTV zum FSV Frankfurt wechselte und schließlich nach Kassel ging, wurde sieben Mal Deutscher Meister und erreichte 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom Platz sechs über 3000 Meter Hindernis. Für Müller aber war Augsburg sein größtes sportliches Erlebnis. Es sei ihm „genauso viel wert wie ein Olympiasieg oder Weltrekord“, hat er mal gesagt.

Seinen Weseler Wurzeln ist der 1962 von Frankfurt nach Kassel gewechselte Müller übrigens stets treu geblieben. Das 150-jährige Bestehen des WTV hat ihn 2010 ebenso angezogen wie so manche Sportveranstaltung. Anlässlich der 775-Jahr-Feier der Stadt Wesel gab er 2016 beim Hanse-Citylauf den Startschuss für das Rennen über die 2500-Meter-Distanz. Beim WTV-Jubiläum kam es übrigens auch zu einem Zusammentreffen Müllers mit einem weiteren erfolgreichen Spross des Vereins: Michael Möllenbeck.

Diskuswerfer Möllenbeck hatte geradezu ein Abo auf Olympia-Teilnahmen. Gleich bei drei Spielen hintereinander durfte der im Verband stets unbequeme Hüne die deutschen Farben vertreten: 1996 in Atlanta, 2000 in Sydney und 2004 in Athen. Olympisches Edelmetall gewann er nie, aber zwei Bronzemedaillen bei den Weltmeisterschaften 2001 in Edmonton und 2005 in Helsinki sowie eine bei der EM in München im Jahre 2002.

Den Leichtathleten folgen die Reiter. Steffen Peters aus Wesel gehört auch zu den langjährigen Olympia-Teilnehmern. Der Dressurreiter gewann bei den Spielen 1996 in Atlanta mit dem US-Team die Bronzemedaille und wurde im Einzel 14.. Bronze verpasste er 2008 bei den Spielen von Peking, bei denen die Reitwettbewerbe in Hongkong ausgetragen wurden, mit Platz vier nur knapp. Hier wurde er in der Einzelwertung ebenfalls Vierter. 2012 in London kam er mit der Mannschaft auf Platz sechs. 2016 in Rio de Janeiro gab es für ihn wieder Bronze mit der Mannschaft und im Einzel Rang zwölf. Aktuell hat Peters somit seine fünften Olympischen Spiele hinter sich, die seine Karriere wohl gekrönt haben dürften. Jedenfalls freute er sich in der vergangenen Woche sichtbar sehr über die frische Silbermedaille mit der US-Mannschaft in Tokio.

US-Dressurreiter Steffen Peters (Mitte) aus Wesel mit Silber in Tokio Foto: AP/David Goldman

Während Peters ein in Wesel geborener Reiter ist, der Mitte der 80er-Jahre den Sprung über den Großen Teich wagte und längst Staatsbürger der USA ist, haben in gewisser Wiese umgekehrt besonders Iren den Niederrhein als Pferdeland entdeckt.

1994 kam Springreiterin Jessica Kürten von der grünen Insel nach Deutschland, schlug in Drevenack ihre Zelte auf und wurde Mitglied im RV Lippe-Gahlen. Sie schaffte es bis auf Platz zwei der Weltrangliste und war auch bei den Spielen stets im Geschäft. 1996 in Atlanta wurde sie im Einzel 26. und landete mit der Mannschaft auf Platz acht. 2000 verzichtete sie auf eine Teilnahme in Sydney, weil sie ihrem Spitzenpferd Paavo die Strapazen einer langen Anreise und eines Klimawechsels ersparen wollte. 2004 hatte Kürten in Athen bis zum letzten Umlauf auf Goldkurs gelegen. Am Ende wurde sie 18. in der Einzelwertung und kam mit dem Team auf Platz 15. Einen neuen Anlauf auf olympisches Edelmetall sollte es 2008 in China geben, aber daraus wurde nichts. Die Bedingungen schienen ihr in Hongkong noch schlechter zu sein als die in Australien.

Bertram Allen mit Pacino Amiro im Einzel-Finale von Tokio. Am Freitag trat der Ire aus Brünen in der Teamqualifikation nicht mehr an, nachdem Shane Sweetnam gestürzt war. Foto: AP Foto: AP/Carolyn Kaster