Kreis Wesel/Mülheim Polizei führt Schlag gegen Einbrecherbande

Den Ermittlungsbehörden ist ein Schlag gegen eine landesweit tätige Bande von Einbrechern gelungen. Wie die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Kreispolizei Wesel am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, hat eine Spezialeinheit bereits am 23. November in Mülheim an der Ruhr vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden sie am nächsten Tag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Dinslaken vorgeführt. Diese erließ gegen die vier Beschuldigten Haftbefehl.