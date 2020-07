Erfolg für Bundespolizei in Wesel : Taschendiebinnen bei Tat beobachtet

Die Bundespolizei war erfolgreich. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wesel/Hamminkeln Die Polizei hat am Mittwoch zwei Profi-Taschendiebinnen auf frischer Tat ertappt: Gegen 11.20 Uhr beobachteten zwei Bundespolizisten in einem Kaufhaus an der Hohen Straße die Taschendiebinnen, 24 und 46 Jahre alt, beide osteuropäischer Abstammung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beide Frauen bestahlen eine 79-jährige Hamminkelnerin dabei so geschickt, dass diese die Frauen zwar bemerkte und sich auch über die „Nähe“ der Frauen wunderte, den Diebstahl von Bargeld, Brille und Handy aber nicht feststellte. Die Täterinnen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

(sep)