Erdgasfernleitung : Zeelink-Wanderbaustelle hat Weselerwald erreicht

Blick auf die Trasse zwischen Drevenack und Dammer Wachtenbrink in Richtung Weselerwald, die später auch durch Dämmerwald in Richtung Raesfeld-Erle führen wird Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Zwischen Drevenack und dem Dammer Wachtenbrink wurde jetzt mit der Freilegung der 34 Meter breiten Trasse für die Erdgasfernleitung begonnen. Sie führt in Deutschland von Aachen nach Legden.

Die 215 Kilometer lange Erdgasfernleitung Zeelink hat inzwischen auch den Schermbecker Ortsteil Weselerwald erreicht. In den vergangenen Wochen wurde mit der Freilegung der geplanten Trasse im 61 Kilometer langen Baulos 4 (St. Hubert bis Dämmerwald) begonnen.

Verantwortlich für die Planung des Projektes ist die Firma Open Grid Europe, die rund 600 Millionen Euro investiert und dabei das deutsche Erdgasnetz an das LNG-Terminal in Zeebrügge anschließt. Auf dem Weg von Aachen nach Legden in Westfalen führt die spätere Leitung auf einer Länge von 215 Kilometern durch NRW. Den Kreis Wesel berührt die Leitungstrasse zwischen Kamp-Lintfort und Schermbeck.