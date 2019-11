In Wesel : Epochenmarkt ab 2020 an Zitadelle geplant

Wesel Erstmals soll der Markt am Wochenende des 9. und 10. Mai im Bereich der Zitadelle stattfinden. Geplant ist demnach eine sogenannte „Living-History“-Veranstaltung, bei der die Darsteller die verschiedenen historischen Epochen nachbilden.

Die Stadt Wesel ist wohl ab dem kommenden Jahr um eine Attraktion reicher: In Kooperation mit dem LVR-Niederrheinmuseum will der Verein Zeitsprünge einen jährlich stattfindenden Epochenmarkt etablieren. Das teilte jetzt die Weseler Stadtverwaltung in der Fraktionsvorsitzendenkonferenz mit. Erstmals soll der Markt am Wochenende des 9. und 10. Mai 2020 im Bereich der Zitadelle stattfinden. Geplant ist demnach eine sogenannte „Living-History“-Veranstaltung, bei der die Darsteller die verschiedenen historischen Epochen nachbilden. Die Stadtverwaltung begrüßt die Idee und hält sie für eine Bereicherung des touristischen Angebots in Wesel. Die Wiese an der Zitadelle ist vorher und nachher für den Aufbau gesperrt.