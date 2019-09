Energiegenossenschaft : Sonne und Wind bringen 4,5 Prozent Dividende

Schermbeck Sonnige Zeiten für die Schermbecker Energiegenossenschaft: Eine sehr gute Bilanz konnte Petra Menting als Vorstandsmitglied im Ramirez während der Generalversammlung der Genossenschaft ziehen. Mit ihrem Vorstandskollegen Michael Redeker berichtete sie vor 71 Mitgliedern über die Entwicklung der Genossenschaft.

Die Erträge aus den Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Firma Wißmann und der Gemeinschaftsgrundschule lagen 2018 bei 70.434 Euro. In den Jahren davor waren es 61.073 Euro (2017) und 63.185 Euro (2016). Der Windpark in Rüste lieferte 19.179.227 Kilowattstunden (kWh) im Jahr 2018. Das entspricht dem Bedarf von 5700 Drei-Personen-Haushalten. Die vier Windräder im SL Windpark Lühlerheim erzeugten 33.752.401 kWh, den Bedarf für etwa 8500 Drei-Personen-Haushalte.

2009 gab es in Schermbeck 142 Solaranlagen, drei Windenergieanlagen und eine Deponiegas-Anlage. Alle 146 Anlagen zusammen erzeugten 5.932.936 kWh. Auf 70.557.220 kWh stiegen die Erneuerbaren im Jahre 2018. Die Strommenge wurde von fünf Biomasse-Anlagen, 491 Solar-Anlagen, zehn Windkraft-Anlagen und einer Deponiegas-Anlage erzeugt. In Schermbeck werde, so Petra Menting in ihrem Vortrag, inzwischen mehr Strom erzeugt als verbraucht.