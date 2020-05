Schermbecker Gastronomie : Endgültiges Aus für „Ännekens Tenne“ in Schermbeck

Endgültiges Aus für „Ännekens Tenne“ in Schermbeck

Schermbeck 2003 wurde das Lokal als Café Sub Tilia eröffnet, nach fünf Jahren geschlossen. Anne Thoenes steckte viel Kraft in dieses Café und eröffnete neu. Jetzt verkauft sie den kompletten Bestand ihre Tenne.

Bis zuletzt hatte Anne Thoenes noch gehofft, dass sich ein Nachfolger für ihr Café „Ännekens Tenne“ findet. Vergeblich. Und da das Café wegen des Coronavirus derzeit geschlossen ist, beginnt sie nun mit der Abwicklung, denn ihr Vertag läuft zum 15. Juni aus. „Auch wenn die Bedingungen wieder gelockert werden, für vier Wochen nochmal zu öffnen, das lohnt sich nicht“, sagt die Betreiberin des beliebten Schermbecker Cafés. Ihr sei zum Weinen zumute, erzählt sie, genau wie den Angestellten, die derzeit dabei sind, alles nochmal auszuputzen, zu spülen und für den Verlauf bereitzustellen. Interessenten, die das Objekt übernehmen wollen, waren reichlich da, doch alles scheiterte an den Mietkosten, die in der geforderten Höhe niemand bezahlen möchte. Vom Ordnungsamt hat sie nun die Genehmigung, sämtlichen Bestand zu verkaufen. „Ich habe für das Inventar damals 120.000 Euro ausgegeben“, sagt sie. Einiges haben Gastronomie-Kollegen bereits übernommen. Doch von der Möblierung über den Kochtopf, Chafings und Spirituosen über Geschirr bis hin zu Dekoartikeln soll alles verkauft werden – vom morgigen Freitag bis zum Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr. Läuft es für das Ordnungsamt reibungslos, darf der Verkauf am darauffolgenden Wochenende wiederholt werden, solange bis das Objekt leer ist.