Aus der Statistik des Standesamtes Emilia und Theo führen in Wesel die Namensliste 2023 an

Weniger Geburten Nach ersten Schätzungen wurden im Jahr 2023 etwa 156.300 Kinder in NRW geboren. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, wären das im Vergleich zum Vorjahr rund 8200 beziehungsweise fünf Prozent weniger Kinder (2022: 164.496 Lebendgeborene). Bereits im Jahr 2022 hatte es einen Geburtenrückgang von 6,2 Prozent gegenüber 2021 gegeben (2021: 175.386 Lebendgeborene). Die geschätzte NRW-Geburtenzahl im Jahr 2023 bewegt sich in etwa auf dem Niveau von 2014 (damals: 155.102 neugeborene Kinder). In den Jahren von 2015 bis 2022 wurden jeweils mehr Kinder geboren.

Ranking Die höchsten Rückgänge werden für die kreisfreien Städte Düsseldorf (minus 11,4 Prozent), Wuppertal (minus 11,2 Prozent) und Herne (minus 11,1 Prozent) prognostiziert. Der größte Anstieg der Zahl der Neugeborenen wird hingegen für die kreisfreien Städte Duisburg (plus 11,5 Prozent), Krefeld (plus 5,4 Prozent) und Leverkusen (plus 4 Prozent) erwartet. Mit einer nahezu unveränderten Geburtenzahl wird in den kreisfreien Städten Gelsenkirchen (minus 0,6 Prozent), Solingen (plus 0,1 Prozent) und Bochum (plus 0,9 Prozent) gerechnet. Im gesamten Ruhrgebiet kamen im Jahr 2023 schätzungsweise rund 45.600 Kinder auf die Welt – das wären 2,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor (damals: 46.979).