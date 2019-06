Hamminkeln : Elternbefragung: Hamminkelner Gesamtschule polarisiert

Hamminkeln Die weiterführende Schule in Hamminkeln bekommt viele gute Noten. Aber es gibt Kritik, vor allem am Unterrichtsausfall. Ein Maßnahmenkatalog wurde entwickelt.

Leistungsniveau, Fachprofil, soziales Lernen, Lehrerengagement und die Perspektiven der Sekundarstufe II wurden unter anderem als Stärken notiert. Baustellen gibt es auch: Umgang mit Mobbing, wobei die Schule Maßnahmen ergreift, Mensa, Schulhof, Toiletten. Andererseits sprach Liesenfeld von großem Lob für Stadt und Politik, was Investitionen und Ausbau betrifft. Die Bewertung der Schulleitung fällt unterschiedlich aus, im Plus Profilorientierung, im Minus Kommunikation und Empathie. Fazit: „Die Gesamtschule hat Substanz, es bedarf einer auf die zentralen Probleme fokussierten Verbesserungsinitiative.“

54,8 Prozent gaben an, die Perspektive Sekundarstufe II und Hochschulreife zu sehen, 77,9 Prozent davon würden dafür die Gesamtschule wählen. Letztlich geht es darum, die Sekundarstufe II zu etablieren sowie möglichst viele Hamminkelner Grundschüler an die Gesamtschule zu holen. Prinzipiell, so der Chefbefrager, sei die Elternschaft der Grundschulkinder offen für alle Schulformen, die Gesamtschule rangiere bei den Übergangsentscheidungen aber hinter Gymnasium und Realschule. Dazu gebe es „eine gewisse Präferenz für Halbtagsschulen“. Fremdsprachen und Mint-Fächer an der Gesamtschule werden positiv gesehen. Eltern wollen das Beste fürs Kind, sie wollen die beste Förderung. Alles in allem: „Gute Voraussetzungen, die Gesamtschule zu einer starken Schule mit hoher Ausstrahlung in der Öffentlichkeit zu entwickeln“, so Liesenfeld.