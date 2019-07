Kostenpflichtiger Inhalt: Weseler auf Kerkelings Spuren : Elf Jahre auf dem Jakobsweg

Einen ganzen Tag lang lief ein Hund als freundlicher Begleiter mit Michael Jilek (links) und Helmut Heckmann. Abends ging er seiner Wege – wohin auch immer. Foto: Michael Jilek

Büderich Der Büdericher Michael Jilek hat mit seinem Freund Helmut Heckmann in Genf die Pilgerstrecke nach Santiago de Compostela in Angriff genommen. Bilanz: 2340 Kilometer in elf Jahresetappen mit vier Schuhbesolungen für jeden.