Weseler feiern Eiserne Hochzeit „Wir waren und sind ein gutes Team“

Die kleine St. Franziskus-Kirche in Schepersfeld wird am heutigen Mittwoch gewiss gut gefüllt sein. Denn Margot und Klaus Lantermann werden dort im Rahmen eines Gottesdienstes gesegnet – genau 65 Jahre nach ihrer Eheschließung. Und zwar von dem in Wesel wohlbekannten Robert Mertens, der 2018 die Großgemeinde St. Nikolaus verlassen hatte und seitdem in Kleve lebt.