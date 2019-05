Vor 40 Jahren : Vor 40 Jahren: Unser Nachbar, die Eisdiele

Wesel Unser früherer Fotograf Ekkehart Malz zeigt in einer Serie Bilder, die er vor 40 Jahren schoss.

„Die Eisdiele Venezia in der Hohen Straße habe ich wohl in jedem Jahr mindestens einmal fotografiert. Ich gebe zu, dass war für mich sehr bequem, denn das Café lag direkt neben der RP-Redaktion. An den ersten warmen Sonnentagen, oder wenn sich im Sommer ganze Schulklassen nach der Zeugnisausgabe mit einem Eis in die Ferien verabschiedeten, ließ sich immer ein Motiv finden. Die Familie Martinelli hat mir oft einen schönen Eisbecher für Fotozwecke zubereitet. Den durfte das Fotomodell dann als Honorar essen.“