Einzelhandel in Wesel Wie Einwohner und Besucher auf Wesels Innenstadt blicken

Leere Innenstädte und ein zunehmendes Aussterben des Einzelhandels sind längst kein seltenes Stadtbild mehr. Der Trend macht sich auch in Wesels Innenstadt bemerkbar: Die Galeria Kaufhof-Filiale an der Hohen Straße wird Ende August schließen, nun steckt auch Depot in der Krise. Viele Standorte des Händlers für Wohnaccessoires und Kleinmöbel stehen daher auf dem Prüfstand; in Wesel hat ein großer Räumungsverkauf begonnen. Zudem wird für einige Ladenlokale ein Nachmieter gesucht. Doch wie blicken Einwohner und Besucher auf die Innenstadt? Was fehlt ihnen – und was wissen sie zu schätzen?