Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhandel im Lockdown : Mancher Laden in der Weseler City hat noch auf – doch es lohnt sich kaum

Wegen Corona ist in der Weseler Innenstadt derzeit nicht viel los. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Im Corona-Lockdown sind es nur wenige Geschäfte, die in der Weseler Fußgängerzone öffnen dürfen. Sie sorgen so zwar für ein wenig Betrieb in der Innenstadt, rundherum glücklich macht sie das aber nicht. Das sind die Gründe dafür.