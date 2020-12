Brandalarme, Vandalismus und Sturmschaden : Vier Einsätze für Schermbecker Feuerwehr

Schermbeck Am Ersten Weihnachtstag gegen 14.20 Uhr wurde die Feuerwehr Schermbeck wegen eines Sturmschadens zur Erler Straße gerufen. Dort ragte ein langer Ast über den Radweg und wurde entfernt. Ein ausgelöster Rauchmelder sorgte im Anschluss dafür, dass die Feuerwehr zur Bruchstraße in Gahlen ausrückte.

Vor Ort konnte aber keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Bereits am Mittwochabend und am Ersten Weihnachtsfeiertag wurde der Löschzug Altschermbeck zu Einsätzen gerufen. Am Mittwoch gegen 19 Uhr war ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Die Polizei bat die Feuerwehr, die Reste des Automaten zur Beweisaufnahme nach Dinslaken zu bringen. Am Sonntag gegen 9 Uhr war ein Weihnachtsgesteck in einer Wohnung an der Kilianstraße abgebrannt.