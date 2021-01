Ein tierischer Ausflug : Polizei verfolgt Pferd durch Wesel

Wesel Ein elf Jahre alte Wallach war aus seiner Box ausgebrochen und lief in Richtung Innenstadt. Nach einem Snack beim Bäcker brachte ihn die zuvor alarmierte Besitzerin zurück auf einen Pferdehof.

Ein aus seiner Pferdebox auf einem Hof an der Brüner Landstraße ausgebrochener Wallach hat kurz vor Jahresende für einen kuriosen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erhielt sie Silvester gegen 7.30 Uhr den Notruf „Freilaufendes Pferd auf der Brüner Landstraße in Laufrichtung Hagerstownstraße“. Beamten fanden das Pferd in Höhe Hagerstownstraße/Schermbecker Landstraße, wie es im Dunklen und bei Regen in Richtung Innenstadt lief.