Planungsausschuss stimmt Änderungen zu : Norma-Erweiterung ist nun beschlossene Sache

Die 3D-Ansicht zeigt die Pläne für den Norma-Markt in Dingden. Der Planungsausschuss hat nun Änderungen beschlossen. Foto: Stadt Hamminkeln

Hamminkeln Anwohner erneuern in der Sitzung des Planungsausschusses ihre Kritik an dem Vorhaben in Dingden. Doch der Investor hat inzwischen nachgebessert. Das honorierten die Mitglieder mit mehrheitlicher Zustimmung. Was nun geplant ist.

Den Anwohnern brennt das Thema Norma-Erweiterung unter den Nägeln. Kein Wunder also, dass sie im Planungsausschuss das basisdemokratische Instrument der Fragestunde nutzten, um eindringlich ihre Bedenken gegen das Vorhaben zu äußern. Grund ist, dass der Discounter am alten Standort an der Nordbrocker Straße größer und höher plant und näher an die Wohnbebauung rücken wollte. Planungsrechtlich hat er dazu die Möglichkeiten.

Doch die direkt davon betroffenen Anwohner ließen nicht locker. Im Fachausschuss konnten sie anschließend als Zuhörer erleben, dass die Planung in ihrem Sinn verändert wurde. So rückt das Gebäude zwei Meter weiter weg von den Wohnhäusern hin zur Nordbrocker Straße.

Die Gebäudehöhe des Marktes verringert sich in diese Richtung ebenfalls von 6,50 auf 4,90 Meter. Architektonisch wird die Abflachung möglich, weil der Zweckbau zur Nordbrocker Straße ansteigend geplant wird. Die Zahl der Parkplätze – hier ist die aktuelle Ausstattung ziemlich üppig – und die genaue Gebäudegröße sind noch nicht letztlich geklärt. Sowohl Planer als auch Investor haben sich also bewegt, politisch fand das die Mehrheit, denn nur die Grünen und FWI lehnten das Vorhaben weiter ab. Die Stadt setzte zudem auf Transparenz und hatte die veränderte Planung auf der städtischen Homepage hochgeladen.

Die Umplanung bedeutet, dass Norma die Verkaufsfläche von 1100 auf 1000 Quadratmeter reduziert, aber insgesamt der Bau wegen nötiger Lagerflächen von 1350 auf 1600 Quadratmeter wächst. Bürgermeister Bernd Romanski erklärte, dass er von Norma informiert worden sei, dass weniger Verkaufsfläche mit einem Mehrbedarf an Lagerkapazität einhergehe. Auch die Verträglichkeit des Vorhabens im Zusammenhang mit dem benachbarten K+K-Markt, der am Standort bleiben wird, wurde thematisiert. Grüne und FWI wiesen besonders daraufhin.