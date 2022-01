Einkaufen in Hamminkeln : Alles regional im neuen Hofladen

Dingden Die Familie Loskamp hat auf ihrem Hof in Dingden ein Geschäft für frische Lebensmittel vom Land eröffnet. Das Angebot ist groß und die Erfolgsaussichten sind gut. Dafür sorgen zwei aktuelle Trends in der Corona-Pandemie.

Schmuck sieht er aus, der neue Hofladen auf dem Hof Loskamp in Dingden. Gerade ist er eröffnet, und die Resonanz ist sehr positiv, wie Mareike Loskamp erzählt. Die junge Mutter dreier kleiner Kinder weiß, wie sehr viele junge Familien auf gesunde Lebensmittel achten. Deshalb setzt sie in ihrem Laden auf frische und regionale Produkte. So wissen die Kunden, woher diese stammen. Aus eigener Produktion des Hofes in dritter Generation stammen zum Beispiel Eier und Kartoffeln , natürlich Eierlikör und leckere Fruchtaufstriche.

Der neue Hofladen ist in einer Zeit, in der sich in der Großgemeinde Hamminkeln und drumherum schon viele Anbieter tummeln, gut gelegen. „Wir haben eine alte Scheune zum Verkaufsraum umgebaut und verkaufen dort unsere eigenen Eier und Kartoffeln sowie saisonales, überwiegend regionales Obst und Gemüse“ erzählt Mareike Loskamp vom Angebotspaket. „Unser Sortiment umfasst auch noch weitere Produkte wie Wurst- und Milchwaren, Eingelegtes, Nudeln und Backmischungen sowie unseren selbstgemachten Fruchtaufstrich und Eierlikör.“ Mareike Loskamp ist für das Organisatorische zuständig. Mit zum Start im Einsatz ist auch Kerstin Loskamp, sie ist bekannt als neue Leiterin der Musikschule Hamminkeln mit Sitz in Ringenberg. Gerade legt sie hilfreiche Hand bei der Ladenpremiere an.