Ausschuss in Schermbeck : Einigung scheitert: Neue Pläne für Baugebiet Spechort

Ausschuss in Schermbeck

In diesem Bereich soll ein Baugebiet entstehen. Foto: Luftbild Helmut Scheffler

Schermbeck Bei mehreren Gesprächen zeigten die Eigentümer kein Interesse, ihre Grundstücke an die Gemeinde zu verkaufen. Vielmehr gingen die Vorstellungen der Privateigentümer dahin, bebaubare bzw. vermarktbare Grundstücke zu erhalten.

15 Jahre nach dem letzten Umlegungsverfahren für den Bereich des Bebauungsplanes „Marellenkämpe III“ wird es wieder ein Umlegungsverfahren geben. Gegen die Stimmen von Jürgen Trick (Grüne) und des parteilosen Stefan Steinkühler beschloss der Planungs- und Umweltausschuss am Mittwoch, für das geplante Baugebiet „Spechort“ im Winkel zwischen Erler Straße und Straße „Im Bruch“ ein Umlegungsverfahren zu starten.

Anlass für das Verfahren ist der gescheiterte Versuch der Gemeindeverwaltung, mit den Grundstückseigentümern eine Einigung zu erzielen. Bei mehreren Gesprächen zeigten die Eigentümer kein Interesse, ihre Grundstücke an die Gemeinde zu verkaufen. Vielmehr gingen die Vorstellungen der Privateigentümer dahin, bebaubare bzw. vermarktbare Grundstücke zu erhalten. Die Verwaltung hat mit den Eigentümern ebenfalls die Möglichkeit erörtert, freiwillig auf privatrechtlicher Basis durch einen einvernehmlichen Grundstückstausch bebaubare Grundstücke und Flächen für die Erschließung zu entwickeln. Im Laufe der Gespräche wurde aber deutlich, dass hierfür nicht der notwendige Konsens untereinander hergestellt werden konnte. Deshalb wird nun ein im Baugesetzbuchvorgesehenes Umlegungsverfahren praktiziert. Ziel ist es, die Grundstücke des Baugebietes durch Tausch so neu zu ordnen, dass nach Lage, Form und Größe für die Bebauung und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. Im Baugebiet Spechort besitzt die Gemeinde einen 50-prozentigen Flächenanteil. Der Aussage der Beschlussgegner, es handle sich um eine Art Enteignung, widersprach Vermessungsingenieur Thomas Drees als Experte im Ausschuss energisch. Niemandem werde etwas weggenommen. Es werde lediglich ein Tausch vorgenommen. Erreicht werde für alle eine deutliche Wertsteigerung, da eine landwirtschaftliche Nutzfläche mit einem Wert von zirka zehn Euro pro Quadratmeter zu Bauland mit einem Vielfachen des Quadratmeterwertes entstehe. Die Finanzierung der Umlegung wird im Haushaltsentwurf 2020 ausgewiesen. Das Geld fließt nach Beendigung der Umlegung in die Gemeindekasse zurück.