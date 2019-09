Aktion Einheitsbuddeln nun stadtbekannt : Baum Bernd zurück – Aktion nun stadtbekannt

Dingden Der verschwundene Weißdorn mit dem Namen des Bürgermeisters steht wieder in Dingden.

Charmante Reaktion auf die kleine Baumposse in Hamminkeln: Baum Bernd, offenbar benannt nach Hamminkelns Bürgermeister, steht wieder am Höningsweg in Dingden, versehen mit einem kleinen Zettel: „Ich bin wieder hier, in meinem Revier, war nie richtig weg, hab mich nur versteckt.“ Das sind Verse eines Liedes vom Marius Müller-Westernhagen.