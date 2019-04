Hecheltjen’s Festscheune : Eine Sauerländerin in Brünen: Frieda Braun lässt nichts aus

Brünen Comedy aus dem Sauerland – da bleibt kein Auge trocken. Vom Hölzken auf Stöcksken kommend, plaudert die Verschrobene ihr Publikum schwindelig

Wenn die „kleine Sauerländerin“ Frieda Braun, etwas verschroben daherkommend, aber wieselflink mit spitzer Zunge und großer Handtasche die Bühne betritt, ziehen sich die Mundwinkel der Gäste spontan nach oben. Karin Berkenkopf, wie sie im wirklichen Leben heißt, hat noch nichts gesagt, aber das Eis ist bereits gebrochen. Mittlerweile hat sie ihre Fangemeinde im Ort. Die Gäste wissen, dass sie an diesem Abend Einblicke in ganz pragmatische Lebensweisheiten erhalten, die ihnen auch nicht fremd sind. Rund 300 Besucher in Hecheltjen’s Festscheune genossen den Abend in vollen Zügen. Da sprach ihnen eine Frau mit den Alltagsproblemchen aus der Seele.

Frieda Braun landet im Laufe des Abends im Keller ihrer Freundin Bruni, die ihr Haus entrümpelt, berichtet von radikalen Maniküre- und Pediküre-Programmen mit Piranhas gegen Hornhaut und Herpes. Braun stellte Überlegungen an zur Reinkarnation der Buddhisten. „Demnach wirst Du ja im nächsten Leben bestraft, wenn Du Dir jetzt was zu Schulden kommen lässt.“ Woran sie gerade denken muss? Was die Melania Trump wohl verbrochen hat, dass sie jetzt mit diesem Typen verheiratet ist. Sie berichtet von dem Hype der Barbiepuppe und springt zur Klorollenbarbie, weiß was zum Thema Hygiene gegen den Muff des Alterns und endet mit weiteren Umwegen schließlich beim St. Martins-Umzug mit dem Frauenschwarm Wolf als St. Martin in Winterberg. Der ließ Frauenherzen höher schlagen „Sogar aus Raesfeld kamen die Mütter angereist“, wusste Frida Braun. Doch dann bekam Wolf eine Pferdehaarallergie, zwei Tage vor dem Umzug. Ehemann Wiechbert sprang ein und der Umzug endete im Chaos.