Wesels amerikanische Partnerstadt : Eine Demokratin ist neue Bürgermeisterin von Hagerstown

Wesel In Wesels amerikanischer Partnerstadt Hagerstown hat eine Demokratin das Rennen um das Bürgermeisteramt gemacht. Bislang hatte ein Republikaner die Geschicke der Stadt geleitet. sischer

Wenn die Welt bei einer Präsidentenwahl auf die USA schaut, dann schaut Wesel immer auch auf Hagerstown. Denn parallel wird traditionell in der Partnerstadt ein neuer Bürgermeister ermittelt. Und das geht auch schneller und reibungsloser als auf der großen Ebene. Gemacht hat das Rennen in Hagerstown Emily Keller (34), die den Demokraten angehört. Dies teilte am Freitag Richard Wolsing von der Partnerschaftsvereinigung Wesel-Hagerstown mit, der mit Connie Lenhart vom Pendant in Hagerstown in Kontakt steht. Keller setzte sich gegen Andi Overton und Michael E. Barnes durch und löst den Republikaner Bob Bruchey auf dem Chefsessel ab. Wolsing hat Keller am Freitag per Mail gratuliert. Sie bedankte sich prompt mit der Hoffnung, sich zu treffen.