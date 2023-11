Polizei sucht Zeugen Einbrüche und Vandalismus an der A 3-Baustelle bei Hamminkeln

Am Samstagmorgen, so die Polizei weiter, sei nun die Meldung eingegangen, dass die Straße Wolfsdeich durch einen querstehenden Container versperrt sei. Am Ort stellten Beamte fest, dass mehrere große Baumaschinen, darunter eine Raupe und eine Walze, von der Baustelle wegbewegt und in einem angrenzenden Feld zurückgelassen wurden. Dadurch sei ein erheblicher Flurschaden entstanden, heißt es in der Mitteilung weiter.