Prozess vor dem Weseler Schöffengericht „Bin unschuldig, habe den Kirchendieben nur meine Flex geliehen“

Die drei Mitglieder des Weseler Schöffengerichtes und auch die Staatsanwältin staunten am Donnerstagvormittag nicht schlecht, als ein 35-jähriger Angeklagte vehement bestritt, im November 2021 in die Weseler Innenstadt-Kirche St. Mariä Himmelfahrt eingedrungen zu sein, um dort Gegenstände im Wert von rund 100.000 Euro zu stehen. „Auf keinen Fall habe ich mit der Sache etwas zu tun. Ich weiß aber, wer die Täter sind. Die haben nämlich bei mir eine Flex ausgeliehen, die meinem damaligen Arbeitgeber gehört. Und in der Tasche mit der Flex war auch ein Dreifachstecker.“ Und dieser mit Fingerabdrücken des Angeklagten übersäte Dreifachstecker war von der Polizei nach dem Einbruch in das Gotteshaus sichergestellt worden. Nur so kam es, dass dem 35-Jährigen die Tat zur Last gelegt wurde.