In Weseler City: Einbruch in Stadtinformation: Täter stehlen Likör „Eselküsschen“

Wesel Die Täter hatten es offenbar vorwiegend auf Alkohol abgesehen. Unbekannte haben eine Scheibe der Stadtinformation mit einem Stein eingeworfen.

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend und Freitag, 7.55 Uhr, in die Stadtinformation der Stadt Wesel am Platz Großer Markt eingebrochen. Sie warfen laut Polizeibericht vom Freitag die Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Nach ersten Ermittlungen nahmen die Täter diverse Spirituosen mit. Wie ein Mitarbeiter der Stadtinformation unserer Redaktion mitteilte, sind mehrere Flaschen des Weseler Likörs „Eselküsschen“ (350 ml, 7.80 Euro) entwendet worden. Sie standen in einer Vitrine im hinteren Bereich der Stadtinformation. Ob auch Wesel-Andenken gestohlen wurden, ist nicht klar.