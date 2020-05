Zeugen gesucht : Einbruch in Lagerhalle in Schermbeck

Einbruch in Lagerhalle in Schermbeck

Schermbeck In das Schermbecker Modegeschäft Swing ist eingebrochen worden. Das Unternehmen verkauft festliche Ballkleider, aber produziert neuerdings auch Schutzmasken. Was genau bei dem Einbruch entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 4.30 Uhr, in eine Lagerhalle eines Bekleidungsunternehmens an der Maassenstraße eingebrochen. Die Polizei nannte den Namen des Unternehmens in ihrer Mitteilung nicht. Dabei handelt es sich nach Informationen unserer Redaktion um das Schermbecker Unternehmen Swing, das Festtagsbekleidung etwa für Abiturbälle verkauft. In Schermbeck befindet sich der Sitz des Unternehmens und ein Outlet-Store. Swing näht derzeit auch in großem Stil Mund-Nasen-Schutz.