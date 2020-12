Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Hamminkeln – Ermittlungen dauern an

Hamminkeln Im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 0.15 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter nach Aufhebeln einer zur Gebäuderückseite gelegenen Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Straße Daßhorst in Hamminkeln ein und durchsuchten das gesamte Gebäude.

Zur Beute kann laut Polizei momentan noch nichts gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizei in Hamminkeln unter der Rufnummer 02852 966100

