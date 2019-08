Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Gaststätte an Rheinpromenade

Einbruch in Gaststätte an Rheinpromenade

(RP) Eine böse Überraschung hat ein Gastwirt eines Lokals an der Rheinpromenade in Wesel erlebt. Einbrecher hatten offenbar am Sonntag nach 21.30 Uhr die Räume des Restaurants durchwühlt, einen im Flur stehenden Zigarettenautomaten aufgebrochen und eine Bürotür eingetreten. Wie die Polizei feststellte, hatten die Täter zunächst ein Fenster aufgehebelt, um anschließend im Inneren sämtliche Schubladen und Schränke nach Diebesgut zu durchwühlen. Danach traten sie eine Tür zu einem Büro ein und stahlen einen Drucker, den sie auf der Flucht zurückließen. Was sie tatsächlich erbeuteten, steht derzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sucht jetzt Zeugen, die Hinweise geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 1070.