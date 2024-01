Einbruch in die Evangelische Kirche Hamminkeln „Was mich schockiert, ist der fehlende Respekt vor dem Gotteshaus“

Das weiß getünchte Hamminkelner Gotteshaus der Evangelischen Kirchengemeinde an Issel und Rhein gehört zu der Gruppe der „Verlässlich geöffneten Kirchen“, die auch außerhalb der Gottesdienstzeiten für Besucher tagsüber von 9 bis 16 Uhr zugänglich sind. Klar, dass gelegentlich mal eine Kerze, ein Gesangbuch oder auch ein Sitzkissen fehlen. Das war es aber auch schon. Wirkliche Probleme mit Diebstahl oder gar Einbrechern hat es jedenfalls in den vergangenen 17 Jahren in der Evangelischen Kirche an der Marktstraße nicht gegeben. So lange ist Stefan Schulz dort bereits Pfarrer.