Polizei sucht mit Hubschrauber Einbrecher springt in Lippe und wird festgenommen

Gegen 15.10 Uhr hatte ein Sicherheitsunternehmen am Dienstag den Einbruch in den Betrieb gemeldet. Herbeigeeilte Polizeibeamte stellten alsbald auf dem Dach eine Person fest, die daraufhin flüchtete. Wie die Polizei weiter mitteilt, lief, der Täter Richtung Lippe, sprang in den Fluss und durchquerte ihn. In der Lippeaue verlor sich seine Spur.