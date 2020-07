Rudolf-Diesel-Straße : Einbrecher knacken Tresor

Die Polizei Wesel sucht Zeugen für einen Einbruch im Gewerbegebiet. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wesel Am Wochenende waren Einbrecher im Gewerbegebiet an der Rudolf-Diesel-Straße unterwegs. In der Zeit von Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 7.25 Uhr, sind unbekannte Täter dort in ein Bürogebäude eingebrochen.

Wie die Kreispolizei Wesel am Dienstag mitteilte, öffneten sie in dem Objekt gewaltsam einen Tresor und stahlen unter anderem Geld. Zur Höhe der erbeuteten Summe machten die Beamten keine Angaben. Die Polizei in Wesel bittet mögliche Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 0281 1070 bei ihr zu melden.

(RP)