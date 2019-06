Wesel : Einbrecher knacken Automaten in Spielhalle

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei sucht Zeugen für den Einbruch in die Spielhalle.

Wesel Unbekannte Täter sind am Samstag um gegen 3.55 Uhr in eine Spielhalle an der Schmidtstraße in Wesel eingebrochen.

Sie hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in die Räume. Dort nahmen sie insgesamt vier Geldauffangbehälter aus zwei Spielautomaten mit. Um Hinweise von Zeugen bittet die Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 1070

(RP)