Zeugen gesucht : Sportbogen und Geld gestohlen

Wesel Die Polizei sucht Zeugen für einen Wohnungseinbruch vom frühen Montagmorgen an der Kraftstraße. Der unbekannte Täter wurde gestört, entkam aber mit einem Kindersportbogen und einer Geldbörse.

Am Montagmorgen gegen 4.40 Uhr wachte ein 51-Jähriger in seiner Wohnung an der Kraftstraße auf, weil ein Einbrecher mit einer Taschenlampe in den Räumen leuchtete. Der Weseler sprang daraufhin auf und verfolgte den Unbekannten, der in Richtung Brüner Landstraße flüchtete. Nach kurzer Verfolgung gelang dem Einbrecher endgültig die Flucht. Der Mann stahl unter anderem einen Kindersportbogen und eine Geldbörse. Beschreibung: 16 bis 20 Jahre alt, schlanke Figur, schwarze Haare und ausländisches Erscheinungsbild. Hinweise von Zeugen nimmt die bitte an die Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 1070 entgegen.