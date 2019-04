Weißer Sonntag in Wesel : Ein Kommunionkind von 1946 erinnert sich

Bewahrte Kostbarkeiten: der Beutel fürs Taschentuch und die Kommunionkerze von „Bettelpastor“ Heinrich van der Giet sowie einige Fotos. Foto: Fritz Schubert

Wesel Im zerstörten Wesel war es für Eltern ein Kraftakt, eine Kommunion auszurichten. Der Unterschied zu heute ist riesig.

Geburtstag, Einschulung, Weihnachten, Ostern, Konfirmation, Kommunion: An Anlässen für Geschenke herrscht kein Mangel. Was aber, wenn der Mangel alles beherrscht? Können wir uns heute überhaupt noch vorstellen, wie man sich über kleinste Kleinigkeiten freut? Sachen, die schlicht den Hunger stillen? Eine Weselerin (Jahrgang 1938) erinnert sich noch sehr gut an ihre Kommunion 1946, die so ganz anders war.

Ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lag Wesel noch in Trümmern. Die Martini-Pfarrgemeinde hatte aber ihren Betrieb aufrecht erhalten können. An den Sonntagen, so schildert es die Leserin, wurde in der Blücherschule ein Klassenzimmer ausgeräumt und dort die heilige Messe gefeiert. Im Schul-Religionsunterricht wurden die katholischen Mädchen und Jungen auf die Kommunion vorbereitet.

Info Der weiße Sonntag Tradition Am 28. April wird in vielen katholischen Kirchen die Erstkommunion gefeiert. Der traditionelle, in vielen Gegenden noch heute übliche Tag der Erstkommunionfeier ist der Sonntag nach Ostern, der weiße Sonntag.

„Als ich meine Mutter fragte, ob ich auch mit meiner Klasse zusammen zur Kommunion gehen darf, machte sie ein besorgtes Gesicht – es war ja Schmalhans Küchenmeister“, schildert die heute 80-Jährige. Es war das einzige Mal, dass sie ihre Eltern gegeneinander ausspielte, jedem sagte, der jeweils andere habe ja gesagt. Sie bekam anschließend eine Standpauke – aber das Ja blieb ein Ja.

Die besorgte Miene der Mutter hatte Gründe. „Für meine Eltern war es ein Kraftakt, die Kommunion auszurichten, waren uns doch im Winter die Einkellerungskartoffeln erfroren. Unser Kellerfenster hatte keine Scheiben mehr. Es mangelte an allem.“ Ihre Mutter opferte die einzigen guten Sandalen. Der Schuhmacher fertigte als Gegenleistung schwarze Schuhe für das Mädchen. Der Vater tauschte seine Zigarettenmarken gegen Bergmannspunkte ein, womit ein Paar weiße lange Strümpfe besorgt werden konnten. „Die kratzten ganz fürchterlich“, sagt die Weselerin. Sie wollte sie partout nicht anziehen. „Fast hätte ich am Kommunionsmorgen eine Tracht Prügel bekommen. Wie ein Storch im Salat bin ich die 30 Minuten zur Blücherschule gelaufen.“

Nicht minder dramatisch gestaltete sich das Thema Kleid: Heinrich van der Giet, der als der „Bettelpastor“ in die Geschichte einging, hatte für jeden Kind Stoff besorgen können. Die Großmutter (80) griff zu Nadel und Faden. Schließlich lag das fertige Kleid in Ermangelung eines Kleiderschranks auf dem Bett. In der Nacht zum Samstag ging ein Platzregen nieder. Durch das notdürftig mit Blechen gedeckte Dach regnete es wie üblich durch. Das Kleid war aus Trikotstoff, somit völlig aus der Fasson und deutlich länger geworden. „Meine Großmutter hat dann den halben Tag damit verbracht, das Kleid zu kürzen und wieder in Form zu bringen.“

Da schönste Geschenk zur Kommunion war ein Beutel Kartoffeln, den Pastor van der Giet jedem Kind selbst brachte. Und es gab etwas Unvorstellbares! „Von meinem Vater bekam ich seine Armbanduhr geschenkt, die ich ihm aber am Montag ,geliehen’ habe. Wie sollte er sonst pünktlich zur Arbeit kommen?“ erzählt die Weselerin, die wie so viele andere auch weiße Topfhortensien bekommen hatte. 14 Stück. Seitdem kann sie keine Hortensien mehr sehen. Als Kostbarkeiten bewahrt hat sie ihre zerbrechliche Kommunionkerze, den Beutel fürs Taschentuch und die Erinnerung an einen Tag, der trotz aller Widrigkeiten und eines obendrein schier ungenießbaren Kuchens sehr schön für sie war.