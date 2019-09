Bekämfpung in Wesel : Eichenprozessionsspinner: 400 Nester weniger entfernt

Wesel Die Weseler Stadtverwaltung will vorerst nicht auf den Einsatz von Biozid im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner verzichten. Das geht aus einer Vorlage für den nächsten Betriebsausschuss hervor.

Nach dem massiven Befall vieler Eichen auch auf Weseler Stadtgebiet hatte die Politik nach Lösungen gesucht. Die SPD und die Grünen schlugen vor, ähnlich wie in der Gemeinde Groesbeek in der niederländischen Provinz Gelderland auf Meisen und Rotkehlchen als natürliche Fressfeinde gegen den Schädling zu setzen. Die Stadtverwaltung solle mehr Nistkästen installieren. Die Verwaltung verweist darauf, dass die Wirksamkeit nicht wissenschaftlich belegt sei. Schon jetzt gebe es im Bereich der Glacisanlagen 140 Nistkästen. Weitere könnten aber, sofern die Politik Gelder bewilligt, gemeinsam mit den Naturschutzverbänden installiert werden.

In der niederländischen Gemeinde Groesbeek in der Provinz Gelderland sind zu Versuchszwecken an einer Straße insgesamt 26 Nistkästen zur Ansiedlung von Meisen und Rotkehlchen installiert worden. Zwar nutzen die Singvögel die Eichenprozessionsspinner als Nahrung. Es lägen jedoch noch keine Erkenntnisse vor, dass damit der Schädlingsbefall insgesamt minimiert werden konnte. Zum Biozid-Einsatz gebe es vorerst keine Alternative, so die Stadt.