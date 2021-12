Hamminkeln : Alfons Boland ist verdienter Bürger

Verdienter Bürger Alfons Boland mit den Preisträgerinnen Yvonne Hein, Mareike Schiebe und Tanja Lange sowie Bernd Romanski und den Innungsbesten Jan Kleine-Besten und Christian Bleise (v.l.) Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln In einer Feierstunde ehrte die Stadt engagierte Ehrenamtliche. Traditionell wurden auch die erfolgreichsten jungen Leute der Stadt geehrt. Außerdem gab es die Heimatpreise.

Zum Jahresende stehen traditionell engagierte Bürger Hamminkelns im Mittelpunkt. Normalerweise werden sie in der letzten Ratssitzung geehrt. Diesmal führten die Coronabeschränkungen zu einem kleineren Rahmen, was der feierlichen Stimmung aber keinen Abbruch tat. Ausgezeichnet als Verdienter Bürger wurde Alfons Boland. Mitte November war er von der Jury als Preisträger ausgewählt worden. Friedrich-Wilhelm Häfemeier, der Vorstandsvorsitzende der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe, die Stifter des Preises ist, hielt die Laudatio für den diesjährigen verdienten Bürger. Ebenso langjährige Tradition ist es, zum Jahresende junge Leute mit herausragenden Leistungen bei ihrer Ausbildungsprüfung zu ehren. Viele Vertreter der Ausbildungsbetriebe waren ebenfalls anwesend.

Alfons Boland ist und war bei vielen Initiativen so etwas wie „der Motor in Loikum“, wie Häfemeier unterstrich. Mit seiner Bautätigkeit hat er bei vielen Einrichtungen im Dorf mitgewirkt, bei der Bürgerhalle, dem Jugendkeller oder dem Ehrenmal sei er engagiert gewesen. Er sei ein „Macher, Mann der Tat und Helfer auf vielen Ebenen – und dazu ein Organisationstalent“, so Häfemeier, der dann den Stiftungspreis der Niederrheinischen Sparkasse überreichte. Der Geehrte war von der Dorfgemeinschaft Loikum vorgeschlagen worden.

Info Ohne Ehrenamtler funktioniert vieles nicht Wohlhabend Hamminkeln schätzt sich mit Blick auf das zahlreichen Ehrenamtlichen in den unterschiedlichsten Bereichen des Stadtgebietesals als „wohlhabend“ ein. Es gebe etliche gesellschaftliche Bereiche, die ohne sie nicht funktionieren würden. Verdienste Die Heimatpreise werden ausgelobt für bestimmte Kategorien. Dazu gehören etwa Verdienste um die Heimat, Erhaltung, Pflege und Förderung von Bräuchen sowie Engagement für Kultur und Tradition.

Dass man um die Zukunft in Hamminkeln nicht bangen muss, zeigte die Auszeichnung der besten Auszubildenden. Christian Bleise hat mit einer Eins seine Prüfung zum Personaldienstleistungskaufmann abgeschlossen, er ist bei der Firma Logworks GmbH in Hünxe beschäftigt. Sein Ausbilder Markus Kösters war von Firmenseite vertreten. Jan Kleine-Besten aus Marienthal hat mit Bestnote die Prüfung als Landwirt abgeschlossen, gelernt hat er auf dem Hof Jünck in Velen. Über die Ehrung freute sich auch Vater Wilhelm Kleine-Besten, selbst Landwirt und bekannt als Ratsmitglied. Weitere erfolgreiche Auszubildende und Prüfungsbeste aus Hamminkeln sind Sebastian Pelzer (Flender, Bocholt), Veith Balachandran und Can Güze (beide Max Bögl Fertigteilwerke).

Der Bürgermeister vermerkte, dass es in „Zeiten erhöhten Datenschutzes“ nicht einfach sei, Daten für solche Auszeichnungen zu bekommen. Hier müssten Handwerkskammer und andere Einrichtungen offener handeln, schließlich ginge es um Ehrungen und damit öffentliche Motivation, sich beruflich gut ausbilden zu lassen. „Sie sind damit ein gutes Vorbild für andere Menschen. Die eigene hohe Motivation ist der Motor für solche Leistungen“, sagte er und lobte auch die Ausbilder und ihre Betriebe.

Bemerkenswerte Erfolge gab es auch für Schüler. Zwei Gesamtschüler, Tim Hoevermann und Robin Behrens, holten beim Jugend-forscht-Regionalwettbewerb Platz zwei mit einem sensorbestückten ferngesteuerten Mobil, welches ein 3D-Profil der abgefahrenen Fläche erstellt. Fünf Schüler erhielten zudem ein Stipendium der RAG-Stiftung: Marvin Gertzen, Jasper Claeßen, Layla Ben Khalifa und Sam Schliwinski. Zwei Bürger aus Hamminkeln und Rees erhielten für ihren Einsatz bei Mehrhoog hilft die Ehrenamtskarte des Landes NRW, die die vergünstigte Nutzung vieler Angebote ermöglicht.

In der Feierstunde im Ratssaal wurden auch die diesjährigen Heimatpreise vergeben. Für den ersten Preis hatte die Jury den Verein Treffpunkt Dorf vorgeschlagen. Er war im März 2020 gegründet worden, um die gerade geschlossene Traditionsgaststätte Pollmann, den jahrzehntelangen Treffpunkt in Mehrhoog, in Form der Ehrenamtskneipe fortzuführen. Damit bekamen Einwohner und Vereine des Ortsteils den alten Anlaufpunkt zurück, Chorproben, Vereinsversammlungen, Vorstandssitzungen, Feiern und mehr bleiben möglich. Das Team umfasst gut 20 Ehrenamtler, eine davon ist Yvonne Hein. Strahlend nahm sie den mit 3000 Euro dotierten ersten Preis entgegen.

Der zweite Heimatpreis ging an das Loikumer Blasorchester. Pressewartin Mareike Schieber nahm die Auszeichnung hocherfreut entgegen. Die 1974 von Josef Schlebes als Jugendblasorchester gegründete Musikgemeinschaft startete mit fünf Kindern, vier sind bis heute als Aktive dabei geblieben. Das Orchester ist nicht nur auf vielen Festen zu hören, sondern auch musikalisch ein Qualitätsgarant. Dass Musik verbindet, zeigt es mustergültig, denn die Altersspanne der 90 Musiker reicht von unter zehn bis 80 Jahren.

Platz drei vergab die Jury an den Karnevals-Club Dingden. Tanja Lange nahm ihn stellvertretend entgegen. Der Verein war der erste, der ein Prinzenpaar mit afrikanischen Wurzeln präsentierte. Derzeit sind sechs Tanzmariechen mit Migrationshintergrund im Einsatz. Das Vereinsleben ist ausgerichtet auf Gemeinsamkeit mit vielen Aktivitäten.