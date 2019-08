Mehrhoog hilft : Ehrenamtliche geben Samstag Schulmaterial aus

Mehrhoog Das Angebot rege genutzt. Bereits beim ersten Mal, kurz vor den Sommerferien, hatten die Mehrhooger, die mit diesem Projekt in das zweite Jahr starten, eine deutlich erhöhte Resonanz erfahren.

Am kommenden Samstag, 31. August, öffnet „Mehrhoog hilft“ in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr zum zweiten Mal für das in dieser Woche startende Schuljahr seinen GuGe-Laden an der Bahnhofstraße 23 in Mehrhoog. Zu diesem Termin sollen wieder die Materialien der Schulmaterialkammer ausgegeben werden. Bereits beim ersten Mal, kurz vor den Sommerferien, hatten die Mehrhooger, die mit diesem Projekt in das zweite Jahr starten, eine deutlich erhöhte Resonanz erfahren.