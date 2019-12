Zeugen gesucht : Ehepaar in Wesel mit Pfefferspray angegriffen

Die Polizei sucht Zeugen für den Angriff in der Feldmark. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wesel Ein Ehepaar (57 und 58 Jahre) ist am Mittwochabend von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray attackiert worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, hat der Angriff am Mittwoch gegen 22.15 Uhr an der Straße Am Tannenhäuschen stattgefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Eheleute gingen von einer Kleingartenanlage in Richtung einer Bäckerei in der Feldmark, als plötzlich ein Unbekannter hinter einem der Brückenpfeiler hervortrat und ihnen Pfefferspray in die Gesichter sprühte. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Bäckerei. Die beiden Opfer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

Der Täter soll etwa 20 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß sein und eine helle Wollmütze getragen haben. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 0281 1070.

(fws)