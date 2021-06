Ehemalige Trafostation in Damm : Das kleinste Strommuseum der Welt

Im kleinsten Strommuseum der Welt werden viele Exponate zur Geschichte der Elektrifizierung gezeigt. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck 2007 wäre die kleine, ehemalige Trafostation in Damm fast abgerissen worden – nur knapp ist sie der Abrissbirne entgangen. Dann wurde sie zu einem Museum umgebaut, das nun sein zehnjähriges Bestehen gefeiert hat.

Zwischen einem geplanten Abriss und dem „zweiten Leben“ einer ehemaligen Trafostation im Schermbecker Ortsteil Damm lagen vor eineinhalb Jahrzehnten nur wenige Jahre. Dem Turmverein Damm ist es zu verdanken, dass dieses zum kleinsten Strommuseum der Welt umgewandelte Gebäude inzwischen bundesweit bekannt geworden ist.

Am 27. Mai 2011 wurde das Museum im Ex-Trafohaus am Elsenberg eröffnet. Foto: Helmut Scheffler

Im März 2007 sah es so aus, als würde das Transformatorenhaus am Dammer Elsenberg sein 100-jähriges Bestehen nicht mehr erleben. Das RWE plante den Abriss des etwa 95 Jahre alten Gebäudes. Hintergrund für die Maßnahme war die Absicht des Energiekonzerns, die Überland-Leitungen für die Stromversorgung durch eine Erdverkabelung zu ersetzen.

INFO Der Turmverein vertreibt eigene Fan-Artikel Merchandise Auf der Homepage des Vereins findet man eine Reihe von Produkten zum Turm. Das reicht vom Turmbier und mehreren Turm-Schnäpsen über das Turm-Brot bis hin zur Turm-Salami und den Turm-Käse. Bei den jährlichen Festen können die Produkte gekauft werden. Bestellungen sind auch per Mail unter [email protected] möglich.

Für die Dammer war das Trafohaus mehr als ein Gebäude mit reiner Funktionalität für die Weiterleitung der Elektrizität. Für sie war das schmale Gebäude ein Denkmal der Geschichte der Elektrifizierung ihres Heimatraumes. Eine enorme Entwicklung nahm die Elektrifizierung, als das Kraftwerk Niederrhein in den Jahren 1910 und 1911 in Obrighoven errichtet wurde. Innerhalb kürzester Zeit erfolgte der Ausbau der 5-, 10- und 25-Kilovolt-Leitungen. Eine Karte vom Juni 1912, die das Versorgungsnetz der Betriebsverwaltung Wesel zeigt, lässt erkennen, dass die Leitung bereits bis Schermbeck und Gahlen führte und einen Abzweig zum Lühlerheim besaß.

Elektrotechnik von damals. Nostalgiefans kommen in Damm auf ihre Kosten. Foto: Helmut Scheffler

Ein paar Jahre vor dem geplanten Abriss des Turmes hatten einige Dammer Schützen das Wappen ihres Vereins auf die weiße Südwand gemalt. Der Dammer Ochse ohne Horn grüßt seither die Besucher, die sich dem Elsenberg von der Bundesstraße 58 aus nähern. Stillschweigend wollten die Schützen den Abriss des Trafohauses nicht dulden.

Als RWE signalisierte, dass Gebäude einem Dammer Verein mit allen Rechten und Pflichten zu überlassen, wurde der Turmverein am 2. April 2009 gegründet. Am 19. November 2009 wurde der Kauf des ehemaligen Trafo-Hauses am Dammer Elsenberg zwischen dem Verein und dem bisherigen Eigentümer RWE notariell besiegelt. Die Schlüsselübergabe für den Turm, den der Verein zum symbolischen Preis von einem Euro erhielt, fand am 8. Dezember 2009 statt.

Eineinhalb Jahre lang dauerten die Vorbereitungen für das geplante Turmmuseum. Die Eröffnung des Strommuseums fand am 27. Mai 2011 statt. Zu den Gästen, die der Turmvereinsvorsitzende Ernst-Hermann Göbel am Turm begrüßte, gehörte auch der Schermbecker Heinrich Tenk, der gemeinsam mit Michael Sonfeld vom RWE-Netzservice Rhein-Ruhr von Beginn an die Absichten des Turmvereins unterstützte, das ehemalige Trafohäuschen einer neuen Nutzung zuzuführen.

In Kleingruppen hatten die Gäste anschließend Gelegenheit, die zahlreichen Exponate zu besichtigen. Sachkundige Führerin am Eröffnungstag war Sabine Oetzel, die Leiterin des Museums „Strom und Leben“ im Umspannwerk Recklinghausen. Sie war bereit, dem Dammer Museum Leihgaben aus dem Recklinghäuser Museum zur Verfügung zu stellen.

Pünktlich zur Museumseröffnung wurde vom Verein „Naturpark Hohe Mark-Westmünsterland“ an der Süd-West-Seite des Turms eine großformatige Karte der Region aufgestellt.

Ein Besuch im kleinsten Strommuseum der Welt lohnt sich, weil inzwischen eine stattliche Sammlung auf zwei Ebenen zusammengetragen werden konnte. Zahlreiche Ausstellungsstücke zur Geschichte der Elektrifizierung wurden dem Verein bislang übergeben. Das reicht von einer alten Handwaschmaschine über ein Telefon, einen Ventilator und Messgeräte bis hin zu einem recht monströsen elektronischen Vibrator-Sexspielgerät der Frühzeit. Zur Sammlung gehören alte Brennscheren zur Haarpflege, Stromprüfer, eine intakte Glühbirne aus dem Jahre 1936, batteriebetriebene Rasierer und Hörgeräte, ein elektrisches Massagegerät aus den 1920er-Jahren und vieles mehr. Besonders stolz ist der Verein auf einen leuchtenden Stopfpilz des Altbundeskanzlers Konrad Adenauer und auf eine „Graphonette“ der Schweizer Firma Thorens. Das von einem Raesfelder Sammler zur Verfügung gestellte Reise-Grammophon der Firma Thorens wurde seit 1925 hergestellt. Wenn man den Tonarm auf eine Schallplatte legt, erklingt schon kurz darauf der Foxtrott „Küss mich, Angelina“.

Das Strommuseum ist vom Mai bis Oktober an jedem ersten Sonntag im Monat zwischen 11.30 Uhr und 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei – gegen eine Spende wehrt sich aber niemand. Für Gruppen besteht auch die Möglichkeit, an Sonderführungen teilzunehmen. Entsprechende Anmeldungen sind per Mail unter [email protected] möglich.