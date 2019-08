Diamantene Hochzeit in Schermbeck : Bei Köllmanns Karnevalsfete funkte es

Irmgard und Karlheinz Pesch sind seit 60 Jahren verheiratet. Foto: Helmut Scheffler

Irmgard und Karlheinz Pesch feiern am heutigen Samstag ihre diamantene Hochzeit.

Mit einem Gottesdienst in St. Ludgerus beginnt am heutigen Samstag um 18 Uhr für Karlheinz und Irmgard Pesch die Feier ihrer diamantenen Hochzeit. Anschließend startet – wie bei der Goldhochzeit vor zehn Jahren – bei Overkämping der gesellige Teil der Feier.

Zwar gab es vor acht Jahrzehnten ein Krankenhaus in Schermbeck, doch Geburten waren damals noch Aufgaben von Hebammen. So erblickte auch der heute 83-jährige Karlheinz Pesch im Rahmen einer Hausgeburt das Licht der Welt. Auf dem Weg zur Schule an der Weseler Straße kamen ihm zwar keine Busse entgegen, dafür aber ab und zu Kühe, die zu den landwirtschaftlichen Kleinbetrieben an der Mittelstraße getrieben wurden. Häusliche Abwässer liefen durch die seitlichen Gossen der Mittelstraße. Da es noch keine Umgehungsstraße gab, führte der gesamte überregionale Verkehr über die Mittelstraße. Nach der Entlassung aus der Volksschule an der Weseler Straße absolvierte Karlheinz Pesch bei Josef Grewing eine Lehre als Wagen- und Karosseriebauer. Später war er 40 Jahre lang Mitarbeiter der Chemischen Werke in Marl.

Info

Irmgard Hein wurde in Schlesien geboren. Als das östlich der Oder-Neiße-Linie gelegene Gebiet der Provinz Schlesien 1945 unter polnische Verwaltung gestellt wurde, floh ein Teil der damals 4,5 Millionen Schlesier vor der Zwangspolonisierung. Mit ihren Eltern und Geschwistern gelangte Irmgard Hein über die Sudeten und Oldenburg schließlich ins niederrheinische Bislich, wo sie im Haushalt eines Arztes eine Arbeit fand. 1956 zog sie nach Schermbeck, wo bereits ihr Bruder eine Wohnung bezogen hatte. In Schermbeck fand sie eine Beschäftigung in der Gaststätte am Rathaus.

Feiern zu Karneval und Kilian waren gesellige Höhepunkte im dörflichen Leben. Bei einer Karnevalsfeier in der Gaststätte Köllmann an der Erler Straße hat es zwischen Irmgard Hein und Karlheinz Pesch gefunkt. Am 1. August 1959 fand die standesamtliche Hochzeit statt. Am 2. August segnete Pastor Heinrich Timmermann in der Ludgeruskirche den Bund fürs Leben. Gefeiert wurde im Elternhaus des Bräutigams.

Musik und Gesang begleiteten das Jubelpaar in den zurückliegenden Jahrzehnten. Irmgard Pesch war fünf Jahrzehnte hindurch Sopranistin im Kirchenchor „Cäcilia“ und hat dort auch in der ehemaligen Frauen-Schola gesungen. Karlheinz Pesch wurde 1951 Mitglied des Männergesangvereins „Eintracht“. Inzwischen singt er im MGV Gahlen-Dorf.

Für Karl-Heinz Pesch gab es weitere Verbindungen zum Vereinsleben. In den 1950er Jahren wurde er Mitglied der KAB. Seit 1966 gehörte er zur Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck. Viele schöne Erinnerungen knüpft das Jubelpaar an gesellige Stunden in der Freizeit. Irmgard Pesch gehörte einem Kegelclub an. Ihr Mann war regelmäßiger Besucher eines Stammtisches in der Gaststätte Rademacher-Doernemann.