Ehepaar feiert goldene Hochzeit : Wie die Kirmes in Drevenack zu einer Glücksschmiede wurde

Schermbeck Günther und Ingeburg Heyne aus Schermbeck sind seit 50 Jahren verheiratet. Es war Liebe auf den zweiten Blick. Das Paar verbindet viel – vor allem die Begeisterung für Sport und Brauchtum.

Auf der anderen Seite der Lippe wuchs Ingeburg Diederichs im Gahlener Heisterkamp auf. Nach dem Besuch der Gahlener Volksschule erlernte sie den Beruf einer Einzelhandelskauffrau im Edeka-Geschäft von Benninghoven-Strauch. „Er stand da mit seiner ganzen Clique“, erinnert die Jubilarin an eine Fahrradtour zur Drevenacker Kirmes, ohne zu ahnen, dass der Ort zur Schmiede ihres weiteren Lebensglückes werden könnte. Die beiden fanden sich von Beginn an sympathisch und freuten sich deshalb umso mehr, als sie sich nach fast einem Jahr zufällig erneut trafen.

Im Schermbecker Standesamt schlossen die Gahlenerin und der Dammer am 20. Juli 1971 den Bund fürs Leben, einen Monat nach Heynes bestandener Meisterprüfung. Die kirchliche Trauung fand am 18. August 1971 in der Drevenacker Dorfkirche statt. Für das junge Paar ging es anschließend zur damaligen Gaststätte Cappell an der Weseler Straße, wo die grüne Hochzeit gebührend gefeiert wurde. Zwei Steinwürfe entfernt lebte das Paar in einer Wohnung im Elternhaus des Bräutigams an der Rittstege 3. Mit ihren beiden Kindern Daniela und Carsten bezogen Ingeburg und Günther Heyne im Jahr 1979 das eigene Haus neben dem Elternhaus.