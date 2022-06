Schützengemeinschaft Dämmerwald : Egbert Leiers hat nach 2006 erneut den Vogel abgeschossen

Dämmerwald Vier Stunden dauerte es, bis am Sonntag im Mümkensbusch die Entscheidung fiel, wer der Nachfolger von Johannes Ostermann wird. Das eigentliche Schützenfest wird am kommenden Wochenende gefeiert.

Bis kurz nach 17 Uhr mussten die Zuschauer am Sonntag im Mümkensbusch warten, bis das letzte Stück des Vogels aus luftiger Höhe herabfiel und damit feststand, dass die Schützengemeinschaft mit Egbert Leiers nach zweijähriger Pause wieder einen neuen König haben würde.

Um 13 Uhr begann das Schießen mit dem KK-Gewehr auf den hölzernen Vogel. Der seit 2019 regierende König Johannes Ostermann zeigte erneut seine Treffsicherheit. Gleich beim ersten Schuss schoss er die Krone ab. Mit dem 53. Schuss erwischte Rainer Kremer den Reichsapfel, mit dem 84. Schuss sicherte sich Richard Ostermann das Zepter. Bis zum 469. Schuss dauerte es, bis die Schriftführerinnen Anja Neuenhoff-Eimers, Karin Leiers und Irene Delsing den Schützen Ludger Punsmann als Besitzer des linken Flügels eintragen konnten. Als um 16.24 Uhr Johannes Ostermann mit dem 686. Schuss den rechten Flügel erwischte, schrumpfte die Zahl der Schützen deutlich, die Interesse an einem Königsschuss zeigten. Nur noch Hartmut Eimers, der König des Jahres 1988, Egbert Leiers und Heinz-Bernd Mümken als König des Jahres 1996 traten abwechselnd an, um den Vogelrumpf zu verkleinern.

Die Doppelkopf-Runde störte das Warten nicht. Im Unterstand ließen sich Johannes Leiers, Johann Schulten, Reinhold Stenert, Agnes Heßing und ihre Tochter Walburga beim Kartenspiel nicht aus der Ruhe bringen. „Um 18 Uhr kommen die Frauen ans Gewehr“, frotzelte Irene Delsing, als das Schützen-Trio zum wiederholten Male erfolglos auf den Vogelrest angelegt hatte. Das förderte den Ehrgeiz mächtig – und zwar mit Erfolg. Um 17.05 holte Egbert Leiers den letzten Rest des Vogels von der Stange. Der 53-jährige Mitarbeiter der Stadt Marl regierte schon einmal in Dämmerwald; 2006 bestieg er mit Silke Hülsmann den Thron.

Schon kurze Zeit nach dem Königsschuss stellte Egbert Leiers Mitregentin Anja Neuenhoff-Eimers vor. Die 52-jährige Buchhalterin regierte bereits 2001 mit Felix Delsing in Dämmerwald. Als Hartmut Eimers/Karin Leiers und Dirk Hülsmann/Irene Delsing als Ehrenpaare feststanden, trugen die Schützen ihre neuen Majestäten auf Bänken über den Schützenplatz.

Das eigentliche Schützenfest wird am Wochenende gefeiert. Am Freitag, 24. Juni, steht das noch amtierende Königspaar Johannes Ostermann und Marina Delsing im Mittelpunkt des Festes, in dessen Verlauf das Silberkönigspaar Bernd Heßing und Kerstin Hessing eine Urkunde, eine Kette und einen Blumenstrauß erhält. Auch die Goldkönigin Hedwig Olbing wird geehrt; sie regierte mit dem inzwischen verstorbenen Karl-Heinz (Charly) Cappell 1972.