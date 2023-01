Weseler Supermarkt schließt für zwei Wochen Wie Edeka Komp nach dem Umbau aussehen soll

Zwischen die Kunden bei Edeka Komp in Lackhausen mischen sich seit einigen Tagen auch einige Handwerker. Untrügliches Zeichen dafür, dass sich in dem „Supermarkt des Jahres 2013“ etwas tut beziehungsweise noch einiges tun wird. Inhaber Sven Komp (47) möchte, wie er sagt, „jetzt, wo es uns gut geht, in die Zukunft investieren.“ Schließlich hat seine Schwester im vergangenen Jahr ihren Edeka-Markt an der Feldstraße in Obrighoven aufgehübscht. Und dann wird in diesem Jahr schließlich auch Globus im runderneuerten Ex-Real-Markt Neueröffnung feiern. Die Mitbewerber tun also was.