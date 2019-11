Wesel : Ebert-Brücke ab Donnerstag komplett gesperrt

Die Friedrich-Ebert-Brücke (Schermbecker Landstraße, B 58) in Wesel wird gesperrt. Foto: Arnulf Stoffel/Stoffel, Arnulf (ast)

Wesel Von Donnerstag, 21. November, bis Samstag, 30. November, wird in Wesel die B 58 auf der Friedrich-Ebert Brücke für den Verkehr voll gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Straßen NRW am Montag mitgeteilt.

Aktuell ist die Fahrbahn in Richtung Innenstadt frei. In dem besagten Zeitraum werden durch die Straßen NRW-Regionalniederlassung Niederrhein letzte großflächige Asphaltarbeiten auf der Brücke durchgeführt. Danach kann die B 58 wieder in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr freigegeben werden. Die im Anschluss folgenden Restarbeiten sollten zu keinen größeren Behinderungen im Vorweihnachtsverkehr führen, heißt es. Umleitungen sind ausgeschildert.