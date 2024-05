In Hamminkeln-Loikum E-Bike-Fahrerin (21) bei Unfall leicht verletzt

Hamminkeln · Bei einem Unfall in Loikum, an dem auch ein weißer Transporter mit Anhänger beteiligt war, ist am Dienstagmorgen eine E-Bike-Fahrerin leicht verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

22.05.2024 , 11:46 Uhr

Die Polizei bittet den Fahrer des weißen Transporters, sich zu melden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wie die Polizei mitteilt, war die 21-jährige Radfahrerin aus Hamminkeln gegen 7 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Priorstraße in Fahrtrichtung Beerenhuk unterwegs. Hier wurde die junge Frau von einem weißen Transporter mit Anhänger überholt. Der Seitenabstand war so gering, dass die junge Frau nach rechts abgedrängt wurde, stürzte und sich leicht verletzte. Der Transporter setzte seine Fahrt in Richtung Beerenhuk fort, ohne sich um die verletzte Hamminkelnerin zu kümmern. Die Polizei bittet nun den Fahrer des Transporters beziehungsweise mögliche Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 0281 1070 zu melden.

(kwn)