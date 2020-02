Schermbecker Landstraße : Durch Serie von Auffahrunfällen: Straftäter fliegt auf

Wesel Kurioser Einsatz in Wesel auf der Schermbecker Landstraße: Durch einen Zufall geriet ein krimineller Beifahrer eines Unfallwagens in eine Polizeikontrolle. Gleich viermal hatte es an der Schermbecker Landstraße gekracht.

Ein Auffahrunfall auf der Schermbecker Landstraße hat am Montag ab 17 Uhr in einem Zeitraum von nur 30 Minuten für eine Serie von weiteren Auffahrunfällen gesorgt, in deren Folge die Polizei sogar einen mit Haftbefehl gesuchten Mann aufspüren konnte. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, geschah der erste Auffahrunfall in Höhe des Gewerbegebiets Am Schornacker. Die Unfallbeteiligten warteten am Straßenrand auf die Polizei. Noch ehe aber die Polizisten eintrafen, knallte es ein zweites Mal. Die Unfallbeteiligten gesellten sich neben ihren Fahrzeugen zu den anderen Personen auf dem Grünstreifen, als es das dritte und vierte Mal krachte. „Nicht etwa, weil die Unfallstelle schlecht sichtbar war oder plötzlich auftauchte, sondern weil viele Verkehrsteilnehmer das Treiben auf dem Seitenstreifen und die blauen Lichter viel spannender fanden, als den Stop-and-Go-Verkehr vor ihnen“, teilt die Polizei-Pressestelle mit. Die Unfälle Nummer drei und vier seien so heftig gewesen, dass zwei Fahrzeuge nicht mal mehr auf den Grünstreifen rollen konnten. Umso beweglicher war jedoch der Beifahrer in einem der Fahrzeuge. Der 38-jährige Mann - laut Polizeibericht ein Ukrainer – versuchte zu flüchten; offenbar wegen eines gegen ihn vorliegenden Haftbefehls.