Kabarett im Kuhstall : Lästerei über Gott und die Welt

Wesel Die St.-Antonius-Schützenbruderschaft hatte das Duo Pause-Alich vom Bonner Pantheon Theater engagiert. Die Herren nahmen kein Blatt vor den Mund, die Zuschauer hatten sehr viel Spaß im Gindericher Kuhstall.

Ein Kuhstall als Aufführungsort für einen Kabarett-Abend? In Ginderich geht das. Die St.-Antonius-Schützenbruderschaft hatte bereits zum elften Mal zu einem Kabarett-Abend an diesen ungewöhnlichen Ort an der Molkereistraße eingeladen, dieses Mal mit Rainer Pause und Norbert Alich vom Bonner Pantheon Theater zwei bekannte Kabarettisten.

Seit vielen Jahrzehnten plaudern und philosophieren die beiden in die Jahre gekommenen Herren mit Brille in ihren Jacketts mit der großen weißen Blume im Knopfloch über ganz alltägliche Dinge, über Gott und die Welt und über die Weltpolitik. Ihre Rollen als Fritz Litzmann und Hermann Schwaderlappen füllten sie ausgezeichnet. Auch dieses Mal nahmen sie kein Blatt vor den Mund.

Viele heikle Punkte sprachen Pause und Alich an diesem Abend an. Die Berliner Politik kam dabei nicht zur kurz. Über Andrea Nahles lästerten sie beispielsweise. „Wer weiß denn heute schon, was SPD heißt?“ Auf Kölsch jedenfalls würde dies „suffen, poppen, danze“ heißen. Hermann berichtete über selbstfahrende Autos (seines nannte er Karl-Heinz), die auf Zuruf alles tun würden und über die neue Art von Robotern in Haushalten.